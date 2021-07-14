Согласно исследованию, 73% организаций значительно повысили безопасность цепочки поставок программного обеспечения.

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Краткое описание редактора: Сегодня каждый бизнес работает на коде. Даже розничная или продуктовая точка сегодня имеет код для своих операций, включая управление запасами, кассу и т. д.

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Добавляйте изюминку в свою музыку на ходу с FiiO BTR7

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Краткое описание редактора: несмотря на то, что наши портативные устройства, такие как смартфоны и ноутбуки, способны воспроизводить крошечный приличный звук, иногда потребность в превосходном звуке…

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Бренды, которые возглавляют список попыток фишинга в Check Point SoftwareОтчет о фишинге брендов за второй квартал 2 г.

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Краткое изложение редактора: Фишинг становится все более безудержным, и некоторые бренды занимают первое место в списке мошенников, пытающихся обманом заставить потребителей раскрыть их…

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Хотите ДВА ЦАП в одном кабеле USB-C? Astell&Kern HC2 это все

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Краткий обзор редактора: подключить беспроводные наушники к устройству — это самый простой шаг вперед для звука, но иногда вам нужна дополнительная привлекательность. Итак, некоторые из…

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Воспитание нового поколения талантов в области кибербезопасности в рамках празднования Всемирного дня навыков молодежи 2022 г.

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Краткое содержание редактора: сегодняшняя молодежь станет опорой общества завтра. А обучение — это ключ к тому, чтобы дать молодежи возможность взять на себя тяжелую работу…

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Astell&Kern объединяется с легендой Портленда Campfire Audio для запуска PATHFINDER IEM

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Краткое описание редактора: Искры летят, когда вы собираете далеко разбросанных энтузиастов, и происходит волшебство. Южнокорейская компания Astell&Kern сотрудничает с американской аудио-легендой Campfire Audio, чтобы…

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Ведущая немецкая компания по автоматизации, связанная с безопасностью HIMA объявляет о рекордных продажах в 2021 финансовом году

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Краткий обзор редактора: в технологической и железнодорожной отраслях встраивание автоматизации в системы безопасности может иметь решающее значение с точки зрения сохранения безопасности, защиты от атак кибербезопасности,…

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Ведущий поставщик коботов Universal Robots открывает свой 100-й учебный центр в Тэбю

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Краткое содержание редактора: В наши дни автоматизация является ключом не только к выживанию, но и к прибыльности практически для любой отрасли, которую вы только можете себе представить. Роль роботов…

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