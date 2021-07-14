Вскоре мы вернем наши награды, на этот раз в следующих категориях продуктов. Если вы продавец и хотите…
Согласно исследованию, 73% организаций значительно повысили безопасность цепочки поставок программного обеспечения.
Краткое описание редактора: Сегодня каждый бизнес работает на коде. Даже розничная или продуктовая точка сегодня имеет код для своих операций, включая управление запасами, кассу и т. д.
Добавляйте изюминку в свою музыку на ходу с FiiO BTR7
Краткое описание редактора: несмотря на то, что наши портативные устройства, такие как смартфоны и ноутбуки, способны воспроизводить крошечный приличный звук, иногда потребность в превосходном звуке…
Бренды, которые возглавляют список попыток фишинга в Check Point SoftwareОтчет о фишинге брендов за второй квартал 2 г.
Краткое изложение редактора: Фишинг становится все более безудержным, и некоторые бренды занимают первое место в списке мошенников, пытающихся обманом заставить потребителей раскрыть их…
Хотите ДВА ЦАП в одном кабеле USB-C? Astell&Kern HC2 это все
Краткий обзор редактора: подключить беспроводные наушники к устройству — это самый простой шаг вперед для звука, но иногда вам нужна дополнительная привлекательность. Итак, некоторые из…
Воспитание нового поколения талантов в области кибербезопасности в рамках празднования Всемирного дня навыков молодежи 2022 г.
Краткое содержание редактора: сегодняшняя молодежь станет опорой общества завтра. А обучение — это ключ к тому, чтобы дать молодежи возможность взять на себя тяжелую работу…
Модель Steinway Lyngdorf Model A приземлилась у берегов Сингапура
Краткое описание редактора: если вы классический музыкант, фортепиано Steinway должно занять место в вашем сердце, особенно если вы любите…
Astell&Kern объединяется с легендой Портленда Campfire Audio для запуска PATHFINDER IEM
Краткое описание редактора: Искры летят, когда вы собираете далеко разбросанных энтузиастов, и происходит волшебство. Южнокорейская компания Astell&Kern сотрудничает с американской аудио-легендой Campfire Audio, чтобы…
Ведущая немецкая компания по автоматизации, связанная с безопасностью HIMA объявляет о рекордных продажах в 2021 финансовом году
Краткий обзор редактора: в технологической и железнодорожной отраслях встраивание автоматизации в системы безопасности может иметь решающее значение с точки зрения сохранения безопасности, защиты от атак кибербезопасности,…
Ведущий поставщик коботов Universal Robots открывает свой 100-й учебный центр в Тэбю
Краткое содержание редактора: В наши дни автоматизация является ключом не только к выживанию, но и к прибыльности практически для любой отрасли, которую вы только можете себе представить. Роль роботов…