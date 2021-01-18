Microwire.info - это платформа для распространения новостей, распространения информации и расширения содержания пресс-релизов, обновлений событий, приглашений для СМИ, материалов для прессы, новостных лент, комментариев и аналитических материалов в соответствующих отраслях, будь то избранные эксперты или гости, а также краткие обзоры продуктов или услуг. Отрасли, которые мы рассматриваем, включают кибербезопасность, искусственный интеллект, робототехнику и промышленную автоматизацию, промышленную безопасность и безопасность, высококачественное аудио (hifi), мультимедийные технологии, AR / VR, интеллектуальные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и т. Д.), Аудио-видео оборудование. (беззеркальные камеры, экшн-камеры, микрофоны, прямая трансляция видео для YouTube, VIMEO, RTMP, Facebook, здравоохранения и т. д.