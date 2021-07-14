我们将很快恢复我们的奖项，这次将扩展到以下这些产品类别。 如果您是供应商并且热衷于……
研究表明，73% 的组织显着提高了软件供应链的安全性
编者按：今天的每个企业都在代码上运行。 即使是今天的零售或食品店也有其运营背后的代码，包括其库存控制、收银员……
使用 FiiO BTR7 为您的音乐增添活力
编者简述：尽管我们的便携式设备（例如智能手机和笔记本电脑）能够产生微小而体面的声音，但有时需要最高级的音频……
在网络钓鱼尝试列表中名列前茅的品牌 Check Point Software2 年第二季度的品牌网络钓鱼报告
编者简报：网络钓鱼越来越猖獗，一些品牌名列榜首，因为诈骗者试图诱骗消费者泄露他们的……
想在一根 USB-C 线缆中使用两个 DAC？ Astell&Kern HC2 是吗
编辑简介：将您的无线耳机插入您的设备是音频最简单的方法，但有时您需要额外的魅力。 所以，一些……
庆祝2022年世界青年技能日培养新一代网络安全人才
编者按：今天的青年将成为明天社会的栋梁。 而学习是赋权青年肩负重任的关键……
施坦威林道夫 Model A 登陆新加坡海岸
编者按：如果您是古典音乐家，施坦威钢琴必须在您心中占有一席之地，尤其是如果您喜欢……
Astell&Kern 与波特兰传奇 Campfire Audio 合作推出 PATHFINDER IEM
编者简介：当您将遥远的爱好者聚集在一起时，火花就会飞扬，奇迹就会发生。 韩国的 Astell&Kern 与美国音频传奇 Campfire Audio 合作，以...
德国领先的安全相关自动化公司 HIMA 宣布2021财年创纪录的销售额
编者简介：在流程和铁路行业中，将自动化构建到安全系统中可能是至关重要的，在保护安全、防范网络安全攻击等方面……
领先的协作机器人供应商 Universal Robots 在泰比开设第 100 个培训中心
编者简介：自动化不仅是生存的关键，而且是当今盈利的关键，对于您能想象到的几乎所有行业。 机器人的作用……