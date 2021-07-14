我們將很快恢復我們的獎項，這次將擴展到以下這些產品類別。 如果您是供應商並且熱衷於……
研究表明，73% 的組織顯著提高了軟件供應鏈的安全性
編者按：今天的每個企業都在代碼上運行。 即使是今天的零售或食品店也有其運營背後的代碼，包括其庫存控制、收銀員……
使用 FiiO BTR7 為您的音樂增添活力
編者簡述：儘管我們的便攜式設備（例如智能手機和筆記本電腦）能夠產生微小而體面的聲音，但有時需要最高級的音頻……
在網絡釣魚嘗試列表中名列前茅的品牌 Check Point Software2 年第二季度的品牌網絡釣魚報告
編者簡報：網絡釣魚越來越猖獗，一些品牌名列榜首，因為詐騙者試圖誘騙消費者洩露他們的……
想在一根 USB-C 線纜中使用兩個 DAC？ Astell&Kern HC2 是嗎
編輯簡介：將您的無線耳機插入您的設備是音頻最簡單的一步，但有時您需要額外的魅力。 所以，一些……
慶祝2022年世界青年技能日培育新一代網絡安全人才
編者按：今天的青年將成為明天社會的棟樑。 而學習是賦權青年肩負重任的關鍵……
施坦威林道夫 Model A 登陸新加坡海岸
編者按：如果您是古典音樂家，施坦威鋼琴必須在您心中佔有一席之地，尤其是如果您喜歡……
Astell&Kern 與波特蘭傳奇 Campfire Audio 合作推出 PATHFINDER IEM
編輯簡介：當您將遙遠的愛好者聚集在一起時，火花會飛揚，奇蹟就會發生。 韓國的 Astell&Kern 與美國音頻傳奇人物 Campfire Audio 合作，...
德國領先的安全相關自動化公司 HIMA 宣布2021財年創紀錄的銷售額
編者簡介：在流程和鐵路行業中，將自動化構建到安全系統中可能是至關重要的，在保護安全、防範網絡安全攻擊等方面……
領先的協作機器人供應商 Universal Robots 在泰比開設第 100 個培訓中心
編者簡介：自動化不僅是生存的關鍵，而且是當今盈利的關鍵，幾乎適用於您能想像到的任何行業。 機器人的作用……